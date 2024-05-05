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بولندا تؤكد استمرار الشراكة مع أمريكا بغض النظر عمن يتولى السلطة

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

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أفادت وكالة الأنباء البولندية الرسمية اليوم الأحد أن وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي قال خلال زيارة لواشنطن إن بولندا تريد “أفضل علاقات ممكنة مع أمريكا بغض النظر عمن يتولى السلطة هناك”.

وأضاف سيكورسكي “لن نرتكب أخطاء أسلافنا ونراهن بكل ما نملك على لون (فوز حزب أمريكي) واحد فقط”، في إشارة واضحة إلى المراهنة على فوز رئيس ديمقراطي أو جمهوري.

وكانت للحكومة القومية السابقة في بولندا علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى في الوقت الذي أثارت فيه طريقة تعامل وارسو مع السياسات قلقا بشأن مدى امتثالها للقيم الديمقراطية وتسببت في توتر العلاقات مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، لم تعترف به وارسو رسميا رئيسا للولايات المتحدة لعدة أسابيع.

ويزور سيكورسكي واشنطن لبحث العلاقات الثنائية وقضايا أمنية والحرب في أوكرانيا مع المسؤولين الأمريكيين.

    المصدر :
  • رويترز

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