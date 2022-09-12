بولندا تتلقى عرضا أمريكياً لبناء محطات للطاقة النووية

قالت بولندا ، الاثنين، إنها تلقت عرضا من الولايات المتحدة بشأن كيف يمكنهما التعاون في بناء مشاريع للطاقة النووية في البلد الأوروبي.

وتخطط بولندا لبناء محطات للطاقة النووية لتقليل انبعاثات الكربون والتحول تدريجيا من الفحم، وتسعى وارسو إلى شريك لبناء محطات لإنتاج 6-9 جيجاوات من الطاقة النووية.

وصدر تقرير بموجب اتفاقية الطاقة النووية لعام 2020 بين وارسو وواشنطن.

وقالت وزارة المناخ البولندية بعد أن اجتمعت وزيرة المناخ آنا موسكوفا مع السفير الأمريكي لدى بولندا مارك برزشنسكي وممثل محلي لشركة وستنجهاوس إلكتريك الأمريكية “التقرير هو خارطة طريق ثنائية مفصلة تهدف لأن تؤدي إلى بناء ستة مفاعلات كبيرة الحجم تقوم على التكنولوجيا الأمريكية.”

“إنه أكثر من عرض تجاري، إنه يعكس 18 شهرا من العمل وملايين الدولارات التي انفقت على التحاليل والتقييمات.”

وتتنافس وستنجهاوس مع شركة كوريا هايدرو للطاقة النووية الكورية الجنوبية المملوكة للدولة التي قدمت في أبريل نيسان عرضا لبناء أول محطة نووية لبولندا. وتتحدث وارسو أيضا مع شركات فرنسية بشأن المشروع.