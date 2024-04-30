بولندا تحقق في صلة مزعومة بين رئيس سابق لشركة و"منظمات إرهابية"

قالت مالجوجاتا أدامايتس المدعية العامة في وارسو اليوم الثلاثاء إن بولندا بدأت تحقيقا في خسائر بملايين الدولارات النقدية تكبدتها الوحدة السويسرية لشركة التكرير البولندية أورلين ومزاعم بأن رئيسها التنفيذي السابق له علاقات مع “منظمات إرهابية”.

وأفاد موقع أونت البولندي أمس الاثنين أن وحدة الأمن الداخلي في أورلين اشتبهت في أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين تريدينج السويسرية الذي يشار إليه باسم سامر إيه. فقط، التزاما بقوانين الخصوصية المحلية، كانت له صلات بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

ونفى سامر إيه. الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين تريدينج السويسرية التابعة لشركة أورلين في مقابلة مع إذاعة آر.إم.إف البولندية الخاصة اليوم الثلاثاء وجود أي صلة له بحزب الله.

وتصنف الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على أنه جماعة إرهابية، لكن ليس جناحه السياسي.

وقالت أدامايتس إن أورلين تريندينج تأسست كشركة تجارية على الرغم من تحذير وحدة الأمن الداخلي في أورلين بعدم القيام بذلك. وأضافت أدامايتس أن الشركة عملت دون الإشراف المناسب والتوثيق والتحقق من المقاولين. وقالت إن هذا يوضح أنه ما كان يجب تعيين سامر رئيسا تنفيذيا.

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك أمس الاثنين إنه اتصل بالمدعية العامة في البلاد ومنسق الأجهزة الأمنية السرية لمناقشة الروابط المحتملة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين، دانييل أوبايتك، وحزب الله.

ورد أوبايتك، المقرب من زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس بأن توسك “يبحث عن فضائح لا وجود لها”.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن حزب القانون والعدالة قد يطرح أوبايتك كمرشح في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.