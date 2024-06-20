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بولندا ترسل قوات للمساعدة في تأمين أولمبياد باريس

منذ ساعة واحدة
أولمبياد باريس

أولمبياد باريس

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قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي لوكالة الأنباء الوطنية إن بلاده سترسل 20 جنديا للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الوقت الذي يستعد فيه المنظمون لتحديات أمنية كبيرة.

وتعيش العاصمة الفرنسية في حالة تأهب منذ هجمات نفذها إسلاميون في 2015 وقتل خلالها 130 شخصا إضافة إلى إصابة مئات آخرين، لكن الألعاب الأولمبية وخاصة حفل الافتتاح ستشهد تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل أكبر.

وأعلنت بولندا في مارس\آذار الماضي أن مجموعة من أفراد القوات المسلحة البولندية تضم مروضي الكلاب ستتوجه إلى باريس في إطار الجهود الدولية للحفاظ على سلامة الألعاب الأولمبية، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الأعداد في ذلك الوقت.

وأبلغ ياتسيك شيفيرا رئيس مكتب الأمن القومي وكالة الأنباء البولندية الرسمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء 19\6\2024 أن الرئيس أندريه دودا وقع أمرا بإرسال 20 جنديا بولنديا لمساعدة نظرائهم الفرنسيين.

وسيساعد الجنود البولنديون في الإجراءات الأمنية ومكافحة الإرهاب اعتبارا من 24 يونيو\حزيران حتى نهاية سبتمبر\أيلول.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو\تموز وحتى 11 أغسطس\آب بينما تقام دورة الألعاب البارالمبية ما بين 28 أغسطس والثامن من سبتمبر.

    المصدر :
  • رويترز

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