بولندا ترصد تسرّبًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا

أعلنت شركة بيرن البولندية المشغلة لخطوط الأنابيب، أنّها اكتشفت مساء أمس السبت، تسربًا من أحد أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، وأعلنت أنها أوقفت ضخ النفط عبر هذا الأنبوب.

وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش في وسط بولندا من أحد أنبوبي القطاع الغربي من دروجبا، والذي يصل من خلاله النفط الخام إلى ألمانيا.

وأوضحت أن الأنبوب الثاني يعمل من دون أي تغييرات وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أن الشركة فتحت تحقيقا.

وقالت إن الإمدادات إلى المصافي البولندية لم تتأثر وإنها تتواصل مع شركاء ألمان يتلقون النفط عبر خط الأنابيب. وتوقفت ألمانيا عن شراء النفط الروسي في يناير/ كانون الثاني.

وفي منشور على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، صباح اليوم الأحد، قالت الشركة: “تُجري خدمات بيرن عمليات حفر في موقع تضرر خط الأنابيب. وتمضي أعمال تحضيرية لإصلاح الخط”.

ولم تحدد بيرن موعدًا متوقعًا للانتهاء من إصلاح الأنبوب أو تذكر التأثير المحتمل على الإمدادات.

وأشارت إلى أن هناك فرق إطفاء وخدمات طوارئ تابعة لها في مكان الحادث لتأمين المنطقة.

ودروجبا من أكبر خطوط أنابيب نقل النفط في العالم ويمكنه نقل مليوني برميل يومياً. وتبلغ الطاقة الإجمالية لأنبوبي القطاع الغربي اللذين ينقلان النفط من وسط بولندا إلى ألمانيا 27 مليون طن من النفط الخام سنويًا.

وتشهد أوروبا حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بأمن البنية التحتية للطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، ومنذ اكتشاف تسريبات كبيرة في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 الممتدين من روسيا إلى أوروبا تحت بحر البلطيق.