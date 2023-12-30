بولندا تستأنف البحث عن أجزاء من صاروخ اخترق مجالها الجوي أمس

ذكر الجيش البولندي أنه استأنف اليوم السبت عملية البحث عن أجزاء من صاروخ يشتبه أنه روسي قيل إنه اخترق المجال الجوي للبلاد صباح أمس.

وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “نبلغكم أنه في 30 ديسمبر… ستنفذ عملية بحث برية في إقليم لوبلين للعثور على عناصر محتملة للجسم الذي انتهك المجال الجوي البولندي أمس”.

وأضاف المنشور “الهدف من البحث هو التأكد تماما من عدم وجود أي جزء من الجسم على الأراضي البولندية”.

وقال مسؤولون في الجيش البولندي أمس الجمعة إن الجسم غادر المجال الجوي للبلاد في غضون ثلاث دقائق من دخوله عبر الحدود مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات لرويترز “أكد الجانب الأوكراني وحلفاؤه في البداية ما أفادت به سجلات الرادار لدينا بأن الجسم غادر الأراضي البولندية”.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر عملية البحث حتى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بعد أن توقفت خلال الليل.