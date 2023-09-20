بولندا تستدعي السفير الأوكراني بشأن تصريحات لزيلينسكي

استدعت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، السفير الأوكراني بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية.

وكان زيلينسكي قال في كلمته أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كييف “تعمل جاهدة على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب” وإن “المسرح السياسي” حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها “محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحا مقابل الاعتراف ببعض، إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها(روسيا)”.