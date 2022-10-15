بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها، إثر تصريحات له على خلفية تعليق رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في البلاد.

وانتقد السفير الإسرائيلي، بولندا لعدم سماحها لرحلات طلابية من إسرائيل بزيارة مواقع المحرقة النازية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية: “إنّ رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في بولندا قد عُلقت في وقت سابق من هذا العام، بسبب مرافقة حراس مسلحين للطلاب في هذه الرحلات، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكتب نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي على “تويتر”: “يؤسفني أنّ السفير الإسرائيلي يعقوب ليفني قد اختار مخاطبة وزارة الخارجية البولندية من خلال وسائل الإعلام والتصريحات العامة، بالإضافة إلى تضليل العامة بشأن سبب عدم تنظيم الرحلات”.

وأضاف: “من أجل توضيح الموقف، سيُستدعى إلى وزارة الخارجية الإثنين”، مُشيراً إلى أنّ موقف بولندا بشأن هذه الرحلات لم يتغير منذ أغسطس”.

وأكمل جابلونسكي:”نحن مستعدون لاستقبال المجموعات الإسرائيلية من غد، لكن مع مراعاة القواعد الأمنية نفسها المتبعة في الدول الأخرى، أي بدون حماية مسلحة. ويجب معاملة بولندا وفقاً للمعيار ذاته”.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن ليفني انتقاده للحكومة البولندية لعدم سماحها بالرحلات الطلابية في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال إحياء ذكرى انتفاضة في معسكر سوبيبور النازية.