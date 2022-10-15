السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
علما إسرائيل وبولندا

علما إسرائيل وبولندا

A A A
طباعة المقال

استدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها، إثر تصريحات له على خلفية تعليق رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في البلاد.

وانتقد السفير الإسرائيلي، بولندا لعدم سماحها لرحلات طلابية من إسرائيل بزيارة مواقع المحرقة النازية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية: “إنّ رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في بولندا قد عُلقت في وقت سابق من هذا العام، بسبب مرافقة حراس مسلحين للطلاب في هذه الرحلات، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكتب نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي على “تويتر”: “يؤسفني أنّ السفير الإسرائيلي يعقوب ليفني قد اختار مخاطبة وزارة الخارجية البولندية من خلال وسائل الإعلام والتصريحات العامة، بالإضافة إلى تضليل العامة بشأن سبب عدم تنظيم الرحلات”.

وأضاف: “من أجل توضيح الموقف، سيُستدعى إلى وزارة الخارجية الإثنين”، مُشيراً إلى أنّ موقف بولندا بشأن هذه الرحلات لم يتغير منذ أغسطس”.

وأكمل جابلونسكي:”نحن مستعدون لاستقبال المجموعات الإسرائيلية من غد، لكن مع مراعاة القواعد الأمنية نفسها المتبعة في الدول الأخرى، أي بدون حماية مسلحة. ويجب معاملة بولندا وفقاً للمعيار ذاته”.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن ليفني انتقاده للحكومة البولندية لعدم سماحها بالرحلات الطلابية في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال إحياء ذكرى انتفاضة في معسكر سوبيبور النازية.

    المزيد من أخبار العالم

    لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
    انتخابات البرازيل.. لولا دا سيلفا يحافظ على تقدمه باستطلاعات الرأي
    جيريمي هانت
    بريطانيا.. وزير المالية الجديد ينذر برفع بعض الضرائب
    منجم فحم في تركيا- أرشيفية
    ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
    مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
    حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!