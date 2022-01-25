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بولندا تشرع في بناء سياج بارتفاع أكثر من 5 أمتار على طول حدودها مع بيلاروس

25 - يناير - 2022
بولندا تتعتزم بناء سياج على الحدود البيلاروسية

بولندا تبدأ في بناء سياج على الحدود البيلاروسية

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أطلقت السلطات البولندية عملية بناء سياج ضخم يبلغ ارتفاعه أكثر من 5 أمتار على طول حدودها مع بيلاروس.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية لحرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكايا، أمس الاثنين، أن عملية بناء الجدار الحدودي ستنطلق اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكون الجدار الجديد بطول إجمالي يبلغ 186 كيلومترا وارتفاعه 5.5 أمتار، ومجهز بمعدات مراقبة متطورة، وسيكون جاهزا بحلول شهر يونيو القبل.

سيتم إطلاق عملية البناء في أربعة مواقع في آن واحد.

وفي وقت سابق صادقت الحكومة البولندية على كلفة المشروع التي تبلغ حوالي 160 مليون دولار.

ويبلغ الطول الإجمالي للحدود البولندية البيلاروسية 418 كم، يمتد معظمها على طول نهر “بوك”.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي تشهد الحدود البولندية – البيلاروسية أزمة، حيث يحاول مئات المهاجرين عبور الحدود والدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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