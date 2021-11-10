بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإيقاف رحلات الطيران من الشرق الأوسط إلى بيلاروس

طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الاتحاد الأوروبي بمناقشة إمكانية فرض حظر على رحلات الطيران من الشرق الأوسط إلى بيلاروس، وسط أزمة المهاجرين المتصاعدة عند حدود الدولتين.

وشدد مورافيتسكي، أثناء مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في وارسو اليوم الأربعاء، على أن الوضع الحالي عند حدود بولندا وبيلاروس ليس أزمة هجرة بل أزمة سياسية الهدف منها تقويض استقرار الاتحاد الأوروبي.

ووجه رئيس الوزراء البولندي انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة البيلاروسية، واصفا سلوكها بأنه “إرهاب يمارسه دولة”.

وحذر مورافيتسكي من أن الأزمة عند الحدود بين بيلاروس وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مرشحة للتصاعد، مشددا على أنه يتعين على التكتل الأوروبي توسيع عقوباته ضد مينسك.

وتابع: “علينا مناقشة فرض حظر على الرحلات من دول الشرق الأوسط إلى بيلاروس”.

من جانبه، تعهد ميشيل بأن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات المتوفرة لديه، منها دبلوماسية، لاحتواء أزمة المهاجرين الحالية، مبديا استعداد بروكسل لاتخاذ إجراءات فعالة وسريعة وجوهرية ضد الدول التي ترسل المهاجرين إلى أوروبا.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك ووارسو اتهامات بافتعال الأزمة.