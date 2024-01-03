الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 3 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تطالب الغرب بمنح أوكرانيا صواريخ طويلة المدى

منذ 38 دقيقة
علما أوكرانيا وبولندا

علما أوكرانيا وبولندا

A A A
طباعة المقال

طالب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي‭‭ ‬‬اليوم الأربعاء، الغرب بتشديد العقوبات على روسيا وتزويد كييف بصواريخ طويلة المدى ردا على القصف الروسي الأخير لأوكرانيا.

وقصفت موسكو أكبر مدينتين أوكرانيتين أمس الثلاثاء في موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وفجرت دعوات للقوى الغربية بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أقرب وقت.

وكتب سيكورسكي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “يجب أن نرد على الهجوم الأخير على أوكرانيا بلغة يفهمها بوتين: من خلال تشديد العقوبات حتى لا يتمكن من صنع أسلحة جديدة بمكونات مهربة، ومن خلال منح كييف صواريخ طويلة المدى تمكنها من تدمير مواقع الإطلاق ومراكز القيادة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة من جديد.. ودوي انفجار قوي في طولكرم
زلزال قوي يضرب اليابان
الصين: مستعدون لتقديم المساعدة لليابان بشأن الزلزال
صورة من الحادث في اليابان
الشرطة اليابانية تحقق في احتمال تسبب إهمال بحادث مطار هانيدا

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
بالفيديو والصوَر.. انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري