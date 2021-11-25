بولندا تطالب “الناتو” برفع جاهزية قواته في شرق أوروبا

دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمين عام حلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، لرفع جاهزية قوات “الناتو” على الجانب الشرقي.

وقال دودا عقب اجتماعه مع ستولتنبرغ في بروكسل، اليوم الخميس، “اقترحت على الأمين العام زيادة جهوزية قوات الناتو في هذا الجزء من أوروبا – على الجانب الشرقي للناتو”.

من جهته، قال ستولتنبرغ إنّ بولندا تتعامل مع أزمة الهجرة على حدودها بنفسها من دون مشاركة مباشرة من “الناتو”، مضيفاً أنّ الحلفاء “متضامنون مع بولندا ومستعدون للنظر في تقديم الدعم إذا طلبت بولندا ذلك”.

وأشار دودا إلى أنّه لا يرى تهديداً عسكرياً فورياً بسبب أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.

وكان رئيس أركان الجيش البيلاروسي فيكتور غوليفيتش قال، في وقت سابق، إنّ الجيش يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي، وتطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي “لمنع هجوم مفاجئ” على بلاده.