الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تطالب “الناتو” برفع جاهزية قواته في شرق أوروبا

25 - نوفمبر - 2021
قوات الناتو

قوات الناتو

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمين عام حلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، لرفع جاهزية قوات “الناتو” على الجانب الشرقي.

وقال دودا عقب اجتماعه مع ستولتنبرغ في بروكسل، اليوم الخميس، “اقترحت على الأمين العام زيادة جهوزية قوات الناتو في هذا الجزء من أوروبا – على الجانب الشرقي للناتو”.

من جهته، قال ستولتنبرغ إنّ بولندا تتعامل مع أزمة الهجرة على حدودها بنفسها من دون مشاركة مباشرة من “الناتو”، مضيفاً أنّ الحلفاء “متضامنون مع بولندا ومستعدون للنظر في تقديم الدعم إذا طلبت بولندا ذلك”.

وأشار دودا إلى أنّه لا يرى تهديداً عسكرياً فورياً بسبب أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.

وكان رئيس أركان الجيش البيلاروسي فيكتور غوليفيتش قال، في وقت سابق، إنّ الجيش يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي، وتطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي “لمنع هجوم مفاجئ” على بلاده.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟