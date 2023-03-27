بولندا تطالب بحظر مشاركة روسيا وروسيا البيضاء أولمبياد 2024

قالت بولندا ، الإثنين، إنه يجب حظر مشاركة الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 إلا لو سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا.

ويأتي تعليق بولندا في الوقت الذي تخطط في اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في الألعاب كمحايدين.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان “نحن نثق تماما أن الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة فتح المجال بأي شكل أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للعودة إلى الألعاب الأولمبية”.

وكان توماس باخ، رئيس «اللجنة الأولمبية الدولية»، قد قال، قبل أيام، إن اللجنة لا يمكنها أن تكون حَكماً في النزاعات السياسية الدولية، ومع ذلك واجهت الخطة معارضة حيث ترفض ألمانيا وعدة دول رفع الحظر.

وأكدت الخارجية البولندية: “في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارات نهائية بعدُ، فإننا نطالبها بشدة بإعادة النظر في خطتها والعودة إلى القرار الأصلي الذي ثبتت فعاليته ويدعمه المجتمع الدولي”.

وأضافت: “نُذكّر بأن روسيا وروسيا البيضاء لديهما طريق للعودة إلى المجتمع الرياضي الدولي؛ وهو إنهاء الحرب العدوانية التي شنّتها روسيا بالتواطؤ مع روسيا البيضاء، واستعادة احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل الحدود المعترَف بها دولياً”.