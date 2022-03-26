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بولندا تطلب من واشنطن الإسراع في عمليات شراء السلاح

26 - مارس - 2022
العلم الأمريكي والبولندي

العلم الأمريكي والبولندي

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قال الرئيس البولندي آندريه دودا اليوم السبت إنه سأل خلال اجتماعه في وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية الإسراع في عمليات شراء العتاد العسكري.

وأضاف دودا أنه كان يشير إلى شراء أنظمة صواريخ باتريوت وراجمات الصواريخ الأمريكية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) ومقاتلات إف-35 ودبابات أبرامز.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت الجمعة، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال شهر نحو 30 ألف عنصر بينهم 14 ألف جندي.

وأكدت استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي،

واجب مقدس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك “واجبًا مقدسًا”.

وقال بايدن لدودا “يمكنكم الاعتماد على ذلك… من أجل حريّتكم وحريّتنا”، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون “بتهديد كبير” من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

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