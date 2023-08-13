بولندا تعتزم شراء 1000 دبابة من أمريكا وكوريا الجنوبية

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن القوات المسلحة البولندية ستشتري 1000 دبابة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الوزير قوله إن وزارة الدفاع البولندية تولي اهتماما كبيرا لتسليح الوحدات المدرعة بالدبابات.

وأضاف أن المصادر الرئيسية لشرائها هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. موضحا أن بولندا عازمة على شراء ألف دبابة.

وفي وقت سابق، قال بلاشتشاك إن وارسو تخطط لشراء 22 طائرة مروحية من طراز “AW101″، لتحل محل مخزوناتها من أسلحة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

وتشعر بولندا بقلق متزايد إزاء منطقة الحدود منذ وصول مئات من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إلى روسيا البيضاء الشهر الماضي بدعوة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتواصل روسيا البيضاء مناوراتها العسكرية قرب الحدود هذا الأسبوع، وقال الرئيس لوكاشينكو مرارا إنه يكبح جماح مقاتلي فاجنر الذين يريدون مهاجمة بولندا.

وتشهد بولندا زيادة في أعداد المهاجرين القادم معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا والذين يحاولون عبور الحدود في الأشهر القليلة الماضية.