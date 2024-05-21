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بولندا تعتقل 9 أشخاص بتهم التخريب لصالح الاستخبارات الروسية

منذ 33 دقيقة
الشرطة البولندية

الشرطة البولندية

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إن بولندا اعتقلت تسعة أشخاص لصلتهم بأعمال تخريب ارتكبت في البلاد بناء على أوامر من أجهزة روسية.

وتقول وارسو إن موقعها كمركز للإمدادات إلى أوكرانيا جعلها هدفا رئيسيا لأجهزة المخابرات الروسية، وتتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقال توسك لقناة (تي.في.إن 24) “لدينا حاليا تسعة مشتبه بهم اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بالمشاركة في أعمال تخريب في بولندا مباشرة نيابة عن أجهزة روسية…تشمل الضرب والحرق العمد ومحاولة إشعال الحرائق”.

وأضاف أن بولندا تتعاون مع حلفائها بشأن هذه القضية وأن المخططات طالت ليتوانيا ولاتفيا وربما السويد أيضا.

وقال توسك في وقت سابق هذا الشهر إن بولندا ستخصص 100 مليون زلوتي (25.53 مليون دولار) إضافية لأجهزة مخابراتها بسبب التهديد الروسي.

وفي أبريل نيسان، اعتقل شخصان في بولندا للاشتباه في مهاجمتهما ليونيد فولكوف، أحد كبار مساعدي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، والمنفي خارج روسيا.

(الدولار = 3.9168 زلوتي)

    المصدر :
  • رويترز

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