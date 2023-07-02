بولندا تعزز قواتها الأمنية على الحدود مع روسيا البيضاء

قالت بولندا، الأحد، إنها سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع روسيا البيضاء لتعزيز القدرة الأمنية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين العابرين وكذلك أي تهديدات محتملة بعد انتقال مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إلى روسيا البيضاء.

وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي على تويتر “بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع روسيا البيضاء، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف “سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود”.

وأعلن حرس الحدود البولندي اليوم أن 187 شخصا حاولوا العبور إلى بولندا بشكل غير قانوني من روسيا البيضاء أمس السبت.

وقالت آنا ميشالسكا المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي إن الدوريات البولندية على الحدود تواجه أيضا منذ شهرين سلوكا أكثر عدوانية مع ارتفاع عدد المهاجرين.

وأضافت “تزداد العدوانية من المجموعات. تعرضت دوريات بولندية للعديد من الهجمات. تضررت 17 مركبة هذا العام منها 13 في يونيو حزيران وحده”.

وقال ستانيسلاف زارين نائب الوزير منسق الخدمات الخاصة لرويترز إن تعزيز الوجود الأمني جاء أيضا بعد انتقال مجموعة فاجنر إلى روسيا البيضاء.

وأضاف عبر الهاتف “ما زلنا (في مرحلة) التحليل والفرضيات بشأن ما إن كانت مجموعة فاجنر ستشارك في زعزعة استقرار بولندا أو ستنشط في تنسيق طريق الهجرة”.

وقال “نفترض أن مجموعة فاجنر لن تذهب إلى روسيا البيضاء للتعافي، ولكن لتنفيذ مهمة. يمكن أن تستهدف هذه المهمة بولندا، وربما أيضا ليتوانيا أو أوكرانيا”.