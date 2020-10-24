استمع لاذاعتنا

بولندا تعلن إصابة رئيسها بفيروس كورونا

منذ 5 دقائق
الرئيس البولندي أندريه دودا

الرئيس البولندي أندريه دودا

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر رسمية فى بولندا، اليوم السبت، إصابة الرئيس البولندى أندجى سيباستيان دودا، 42 عامًا، بفيروس كورونا المستجد .

وأعلن سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية ، عن إصابة رئيس البلاد في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: “كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة”.

وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 بالمئة من حالات الإصابة عالميا وحوالي 22 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

المزيد من أخبار العالم

"مي تو" تصل إلى إيران
“مي تو” تصل إلى إيران بعد اتهام شخصيات بارزة بالتحرش
القضاء الفرنسي
السجن لطالبة فرنسية كتبت… “المدرس المذبوح يستحق الموت”
أمريكا الأولى عالمياً بإصابات ووفيات كورونا
كورونا
أمريكا تحطم رقمها القياسي بإصابات كورونا اليومية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
بنية الأحلام تختلف وفقاً لمرحلة النوم
تحليل علمي.. بنية الأحلام تختلف وفقاً لمرحلة النوم