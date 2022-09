بولندا تعلن احتجاز 100 مهاجر حاولوا التسلل إلى أراضيها من بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البولندية احتجازها الليلة الماضية مجموعة تضم نحو 100 مهاجر لدى محاولتهم التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة من بيلاروس.

وذكرت وزارة الدفاع البولندية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس أن هؤلاء المهاجرين حاولوا اجتياز الحدود في محيط قرية دوبيتشي سيركيفني، محملة عناصر القوات الخاصة البيلاروسية المسؤولية عن قيادة محاولة التسلل هذه.

ونشرت الوزارة لقطات تظهر المهاجرين الموقوفين.

Tonight there was an attempt, led by 🇧🇾Belarusians, to illegally cross the border in Dubicze Cerkiewne. A group of about 100 migrants was detained by the 🇵🇱Polish services. https://t.co/XHIrydDCXC

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 18, 2021