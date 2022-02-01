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بولندا تكشف عن نوعية الأسلحة التي ستزود بها "أوكرانيا"

1 - فبراير - 2022
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوسكي

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوسكي

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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوسكي أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي محمولة وطائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة الدفاعية.

وقال موراوسكي للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته إلى كييف، إن الحديث يدور عن ذخيرة ومنظومات Grom (منظومة صاروخية بولندية محمولة مضادة للطائرات)، وأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار التي تستخدم للأغراض الدفاعية”.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، في تصريح تلفزيوني بأن بولندا ستزود أوكرانيا بقذائف لأنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أن الغرب يتخوف من احتمال قيام الكرملين بالتخطيط لغزو أوكرانيا وذلك نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفي المقابل تنفى روسيا عزمها على القيام بهذه الخطوة.

وثمة احتمال آخر بأن يكون هدف روسيا من الحشد هو إثارة المخاوف لدفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التي تطالب بها موسكو.

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