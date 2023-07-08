السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تنقل قوات إلى الحدود الشرقية وسط مخاوف من مجموعة فاغنر

منذ 3 دقائق
حدود بولندا وروسيا البيضاء

حدود بولندا وروسيا البيضاء

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، السبت، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاجنر التي يرأسها يفجيني بريجوجن حرية الانتقال إلى روسيا البيضاء، وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وكتب بلاشتشاك على تويتر يقول “أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد”.

وأضاف “هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا”.

وقالت بولندا يوم الأحد الماضي إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا البيضاء.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذي يحاولون عبر حدودها مع روسيا البيضاء في الأسابيع الأخيرة. وقال حرس الحدود البولندي إن أكثر من 200 شخص حاولوا العبور بشكل غير قانوني أمس الجمعة، وكان منهم مواطنون من المغرب والهند وإثيوبيا.

وتتهم بولندا روسيا البيضاء بإحداث أزمة مهاجرين مصطنعة عبر الحدود بينهما منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود.

وقال قائد كبير في مجموعة فاجنر اليوم السبت إن مجموعة من المرتزقة التابعين لفاجنر يستعدون للانتقال إلى روسيا البيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار بي بي سي
سوريا تلغي اعتماد BBC لبثها تقريرا عن علاقة الأسد بتجارة الكبتاغون
ديمتري بيسكوف
أول تعليق روسي على عودة قادة كتيبة "آزوف" لأوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا برفقة زيلينسكي

الأكثر قراءة

دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
84 مسلحاً من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله قرب الحدود.. وإسرائيل تحضر 3 سناريوهات!
القاتل أطلق 4 رصاصات استقرت في صدر المغترب اللبناني وسام إدريس
مقتل مغترب لبناني في البرغواي.. وفيديو يوثّق جريمة "الزائر المجهول"
مصرف لبنان
هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان