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بولندا تُعزّز أمن حدودها مع بيلاروسيا بألفَي جنديّ

منذ 10 دقائق
قوات من جيش بولندا - أرشيفية

قوات من جيش بولندا - أرشيفية

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كشف وكيل وزير الداخلية البولندي ماتيه فاشيك، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية اليوم الأربعاء، أنّ بلاده سترسل ألفي جندي إلى حدودها مع بيلاروسيا.

وهذا العدد أكبر مرتين من العدد الذي طلبه حرس الحدود لمنع حالات العبور بصورة غير المشروعة إلى بولندا والحفاظ على استقرارها.

وقال فاشيك للوكالة: “اتخذت لجنة الأمن هذا القرار، اتخذ وزير (الدفاع) ماريوش بلاشتشاك هذا القرار”.

وذكر فاشيك أنّ جميع محاولات المهاجرين الدخول بشكل غير قانوني إلى بولندا في الوقت الراهن تنظمها سلطات روسيا البيضاء.

وأضاف: “لو كان هناك حرس حدود حقيقي على الجانب الآخر، لا خدمات لتسهيل التهريب، لم تكن لتحدث حالات العبور هذه في الأصل”.

يشار إلى أنّ بولندا شهدت زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط ومن أفريقيا في الأساس ممن حاولوا عبور الحدود في الأشهر الماضية. واتهمت بولندا في العامين المنصرمين بيلاروسيا بتجنيد المهاجرين في الدول الفقيرة وإرسالهم عبر الحدود بشكل غير قانوني لزعزعة الاستقرار.

    المصدر :
  • رويترز

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