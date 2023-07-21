الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا تُعلن تحطّم طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأميركي على أراضيها

منذ 14 دقيقة
طائرة مسيرة - تعبيرية

طائرة مسيرة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اليوم الجمعة، أنّ طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة، التي تحطمت في جنوب غرب بولندا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كان يستخدمها جنود أميركيون في مهمة تدريب.

وأفادت إذاعة (آر.إم.إف) الخاصة في وقت سابق، بأنه عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية في جنوب بولندا، بعد أن اتصل أحد المارة بخدمات الطوارئ وقال إنه رأى جسمًا يتحطم في المنطقة.

وردت وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز، قائلة: “المعلومات التي حصلنا عليها تظهر أنه خلال رحلة تدريبية، فُقد الاتصال بالطائرة المسيرة ثم سقطت في منطقة غابات”.

وأضافت: “لم يصب أحد ولم يتسبب الحادث في أضرار.. انتشل الجانب الأميركي الطائرة المسيرة”.

وتتأهب بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لأيّ اختراق لمجالها الجوي، مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة، بعد حوادث سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فيضانات في الصين - رويترز
ما بين فيضانات وموجات حرّ.. العواصف الصيفيّة تجتاح الصين
الجيش الروسي- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. قذائف روسيّة محشوّة بـ "الرسائل" للجيش الأوكرانيّ
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
كوريا الجنوبيّة تُحذّر جارتها الشماليّة: أيّ هجوم نوويّ يعني "نهاية" نظام كيم

الأكثر قراءة

الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!
نانسي عجرم
بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!