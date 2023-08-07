بولندا.. طلب ألف جنديّ إضافي لضبط الحدود مع بيلاروسيا

أعلن وكيل وزير الداخلية البولندي ماتيه فاشيك اليوم الإثنين، أنّ حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي آخر إلى الحدود البولندية مع روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وسط زيادة في محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

إذ قال قائد حرس الحدود توماش براجا، إنّ 19 ألف شخص حاولوا عبور حدود بولندا مع روسيا البيضاء بشكل غير قانوني هذا العام، صعودًا من 16 ألفًا في العام الماضي.

وقال فاشيك: “طلب الجنرال (براجا) نقل ألف جندي آخر إلى حدود بولندا مع روسيا البيضاء”.

وبنت بولندا سياجًا مزودًا بحماية إلكترونية على حدودها مع روسيا البيضاء.

وفي الأسابيع الماضية، ظهر مقاتلون من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالقرب من الحدود، وهي مجموعة يصفها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار الأوضاع على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.