بولندا: فاغنر تحاول زعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الخميس، إن قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو” لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاجنر تدريبا مع جيش روسيا البيضاء مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن ألف جندي بالقرب من الحدود.

قالت بولندا، الثلاثاء، إنها ستدفع بقوات إلى حدودها الشرقية بعدما اتهمت روسيا البيضاء، أقرب حليف لروسيا، بانتهاك مجالها الجوي بطائرات هليكوبتر عسكرية.

ونفى جيش روسيا البيضاء حدوث أي انتهاك واتهم بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وهي واحدة من أشد مؤيدي أوكرانيا في صراعها مع روسيا، باختلاق الاتهام لتبرير زيادة عدد قواتها على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم سخر زعيم روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو من بولندا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إنها سترسل “قوات وموارد إضافية، بما في ذلك طائرات هليكوبتر مقاتلة”. وأضافت أنها أبلغت حلف شمال الأطلسي بانتهاك الحدود كما استدعت القائم بالأعمال في سفارة روسيا البيضاء لتقديم تفسير.

ونفى الجيش البولندي في البداية حدوث أي انتهاك للحدود، لكنه قال في وقت لاحق، وبعد مشاورات، إن الانتهاك حدث “على ارتفاع منخفض للغاية يصعب اعتراضه بواسطة الرادار”.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء عبر تطبيق تيليغرام إن وارسو غيرت رأيها حول الحادث “بعد استشارة أسيادها في الخارج على ما يبدو”. ونفت حدوث أي انتهاك للأجواء البولندية بطائرات هليكوبتر عسكرية.

وسمحت روسيا البيضاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لغزو أوكرانيا، لكن لوكاشينكو لم يدفع بجيش بلاده للمشاركة في الحرب.

ولكل من روسيا وروسيا البيضاء، الدولة السوفيتية السابقة، تاريخ طويل من العداء مع بولندا.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم بوتين بولندا بإضمار مطامع في أراض في روسيا البيضاء، وقال إن روسيا ستعتبر أي هجوم على جارتها هجوما عليها نفسها.