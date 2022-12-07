بولندا: مستعدون لنشر صواريخ باتريوت الألمانية على أراضينا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك على تويتر إن بلاده تستعد لنشر نظام الدفاع الجوي الألماني باتريوت على أراضيها، وذلك بعد أن رفضت برلين وضع هذا النظام في أوكرانيا.

وعرضت ألمانيا الشهر الماضي على بولندا نظام باتريوت للمساعدة في تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ طائش ومقتل شخصين على أراضيها. وطلب وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق من ألمانيا إرسال وحدات الإطفاء إلى أوكرانيا بدلا من ذلك.

وكتب بلاشتاك على تويتر أمس الثلاثاء “بعد التحدث إلى وزارة الدفاع الألمانية، شعرت بخيبة أمل لقبول قرار رفض دعم أوكرانيا. نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا سيزيد من أمن البولنديين والأوكرانيين”.

وأضاف “لذلك نبدأ في ترتيبات لوضع منصات الإطلاق في بولندا وربطها بنظام القيادة لدينا”.