بولندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين في انفجار بمنجم فحم

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الأربعاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم واعتبر سبعة في عداد المفقودين في منجم فحم في جنوب بولندا بعد ما وصفته الشركة مالكة المنجم بأنه انفجار يرجح أن يكون ناجما عن غاز الميثان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت شركة جيه.إس.دبليو التي تملك المنجم إن انفجار منجم بنيوفك للفحم في بافلوفيتسه وقع بعد فترة وجيزة من منتصف الليل على عمق ألف متر وكان 42 من عمال المنجم في المكان في ذلك الوقت ونُقل 21 منهم إلى المستشفى.

وقال أطباء للصحفيين إن معظم المصابين يعانون من حروق.

وقال مورافيسكي “نعلم أن خمسة قتلوا وسبعة ما زلوا محاصرين. هذه المأساة الرهيبة تظهر أن حياة عمال المناجم ليست مجهودا هائلا فحسب، لكنها تمثل أيضا مخاطرة كبيرة”.

وأضاف “بولندا بأكملها متعاطفة وحزينة بشدة على ما حدث”.

وقالت الشركة في بيان إن “عمليات الإنقاذ توقفت بشكل مؤقت لحين إعادة بناء حاجز ترابي يحمي قاعدة الإنقاذ من انفجارات الميثان”.

ونزل سهم جيه.إس.دبليو 1.2 بالمئة بحلول الساعة 1241 بتوقيت جرينتش.