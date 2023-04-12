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بولندا: نسعى لإنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز"

منذ ساعة واحدة
دبابة "أبرامز"

دبابة "أبرامز"

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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أنّ بولندا تسعى لإنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات “أبرامز” الأميركية.

وأشار مورافيتسكي إلى أننا “نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات أبرامز والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة فائقة الحداثة”.

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، إنّه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إمداد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون من دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، داعية لندن للحفاظ على بقايا التفكير المتزن.

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