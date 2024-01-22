بولندا وأوكرانيا تتعهدان بحل الخلافات السياسية

تعهد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بحل الخلافات السياسية التي تعرقل تحالفهما المهم في وقت الحرب وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا من دخول عامه الثالث.

وفي أول زيارة له إلى أوكرانيا كرئيس للوزراء، سلم توسك رسالة صداقة إلى زيلينسكي وقال إنهما “توصلا إلى تفاهم مشترك” بخصوص احتجاجات المزارعين وسائقي الشاحنات البولنديين.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي مشترك “ستبذل بولندا قصارى جهدها لزيادة فرص أوكرانيا في الفوز بهذه الحرب”.

وأصبحت وارسو حليفا رئيسيا لكييف في سعيها للحصول على دعم مالي وعسكري من الغرب ضد روسيا، لكن العلاقات بينهما تدهورت في الأشهر الماضية بعدما أضر غلق الحدود بالاقتصاد الأوكراني.

ووافق سائقو الشاحنات الأسبوع الماضي على تعليق احتجاجاتهم حتى أول مارس\آذار، والتي كانت تهدف إلى إلغاء تصريح دخول سائقي الشاحنات الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي.

ودب خلاف بين الجارتين أيضا بخصوص صادرات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي “نتفهم الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الوضع لكننا نلفت الانتباه أولا وقبل أي شيء إلى فداحة التهديد الذي يواجه شعبينا”.

وأشاد زيلينسكي وتوسك أيضا بخطط بلديهما للتعاون في إنتاج الأسلحة. وقال زيلينسكي على منصة إكس إنهما ناقشا “فصلا جديدا من التعاون يهدف إلى شراء أسلحة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الأوكرانية”.

وقال توسك “سنستثمر في شركات في بولندا وأوكرانيا ستضطلع بالتصنيع وستعمل لصالح قدراتنا الدفاعية في بولندا وأوكرانيا وأوروبا بأكملها”.

وتابع “سيكون هذا عملا مربحا للغاية لكلا الجانبين”.