بوليتيكو: قلق في البيت الأبيض حول خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونغرس

وكشفت مصادر مسؤولة في الإدارة الأمريكية، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد بشأن المضمون المتوقع لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، المقرر عقده في الأيام القليلة القادمة. بحسب بوليتيكو نيوز.

ووفقًا للمصادر، يُخشى في البيت الأبيض أن يستغل نتنياهو هذه الفرصة لانتقاد الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن بسبب موقفها من العملية العسكرية الأخيرة ضد حركة حماس في قطاع غزة، حيث اعتبر البعض أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يكن كافيًا.

كما أشارت المصادر إلى أن الفيديو الذي نشره نتنياهو مؤخرًا لم يحظ بإشادة داخل الإدارة الأمريكية، حيث وصفه بعض المسؤولين بأنه لم يكن مفيدًا على الإطلاق وقد يزيد من التوترات قبيل خطابه أمام الكونغرس.

وفيما يتعلق بلقاء محتمل بين نتنياهو وبايدن على هامش الخطاب، أكدت المصادر أن البيت الأبيض لم يرسل بعد دعوة رسمية لنتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي، مما يثير المزيد من التساؤلات حول طبيعة العلاقات بين البلدين في ظل التوترات الحالية.

يأتي هذا في وقت تزايد فيه التوتر بين القيادتين الأمريكية والإسرائيلية، وسط مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من تداعيات خطاب نتنياهو المرتقب على العلاقات الثنائية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.