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بوليفيا.. اضراب في مركز رئيسي لتصدير المنتجات الزراعية

منذ ساعة واحدة
علم بوليفيا

علم بوليفيا

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بدأ الآلاف في بوليفيا السبت إضرابا لأجل غير مسمى في مدينة سانتا كروز، وهي مركز رئيسي لتصدير المنتجات الزراعية، احتجاجا على تأجيل مشروع لتعداد السكان والمنازل، مما يؤخر الحصول على المزيد من الموارد الاقتصادية.

وسجلت الشرطة مقتل واحد في اشتباكات بين مؤيدي ورافضي الإضراب، وأظهرت لقطات تلفزيونية إغلاق عدة طرق سريعة وأسواق وشركات.

ونتائج هذا التعداد مهمة لتوزيع الموارد الاقتصادية وتحديد المقاعد في البرلمان البوليفي.

وقال فيسنتي كويلار رئيس اللجنة المعنية بالإحصاء في البلاد إن عامي 2024 و2025 لن يكونا “مناسبين” لإجراء التعداد بسبب الانتخابات المقررة في عام 2025.

ودعا أعضاء البرلمان إلى الهدوء، واتفقوا على مواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يوقف هذا الإضراب الذي لم يُحدَّد موعد لإنهائه.

ووفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد سكان بوليفيا نحو 12 مليون نسمة، منهم حوالي 3.3 مليون في سانتا كروز.

تعتبر سانتا كروز معقل الاقتصاد البوليفي، وهي المنتج الرئيسي للماشية والمنتجات الزراعية ومعروفة بإنتاج فول الصويا ودوار الشمس وقصب السكر والذرة والأرز والقمح.

    المصدر :
  • رويترز

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