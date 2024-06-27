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بوليفيا.. القبض على عسكريين بعد محاولة انقلاب فاشلة

منذ ساعتين
جنود يقتحمون القصر الرئاسي في بوليفيا

جنود يقتحمون القصر الرئاسي في بوليفيا

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صرح وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو للتلفزيون المحلي اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، بأن نحو 12 ضابطا بالجيش تم القبض عليهم عقب محاولة الانقلاب أمس الأربعاء، مضيفا أنهم يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين 15 و30 عاما.

وخلال الانقلاب الفاشل الذي استمر لساعات، تجمعت وحدات عسكرية بقيادة الجنرال خوان خوسيه سونيجا الذي تم إقصاؤه في الآونة الأخيرة من قيادة الجيش في ساحة بلازا موريلو المركزية حيث يوجد القصر الرئاسي والبرلمان. واقتحمت مركبة مدرعة مدخل القصر ليندفع جنود إلى الداخل.

وانسحب الجنود في نهاية المطاف واستعادت الشرطة السيطرة على الساحة، وانتقد الرئيس لويس آرثيه محاولة الانقلاب وسرعان ما أعلن تعيين قائد جديد للجيش.

وقال ديل كاستيلو إن سونيجا أُبلغ مساء الثلاثاء بأنه سيتم تجريده من منصبه لأن سلوكه “لا يتماشى مع الدستور”.

واستقبل سونيجا النبأ بهدوء، وفقا لما قاله ديل كاستيلو.

وأضاف “لكن لم يكن أحد يتخيل أنه في اليوم التالي، قبل التسليم الرسمي للمناصب، سيكون هناك انقلاب فاشل في بلادنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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