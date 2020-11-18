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بومبيو اتفاقيات السلام التي أبرمت مؤخراً “رسالة لإيران بأنها ستصبح أكثر عزلة”

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 6:19 مساءً
عبد اللطيف الزياني وبنيامين نتنياهو ومايك بومبيو

عبد اللطيف الزياني وبنيامين نتنياهو ومايك بومبيو

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أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، جمعه ونظيره الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءا من في الأول من كانون الاول المقبل، وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “نحن نبني جسرا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا”.

من جانبه، اعتبر بومبيو أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مؤخرا مع إسرائيل تعكس “رسالة لإيران بأنها ستصبح أكثر عزلة”.

وكانت دولة الإمارات قد أبرمت معاهدة سلام في أيلول الماضي مع إسرائيل، ثم وقعت البحرين على إعلان تأييد للسلام مع إسرائيل، كما أعلن السودان التوصل مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن هذه الاتفاقيات “ستدفع اقتصاد المنطقة إلى الأمام”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الزياني إنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وأضاف أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، “قبل الدعوة لزيارة البحرين”، لافتا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، بحسب “سكاي نيوز”.

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