بومبيو: الصين ترتكب إبادة جماعية ضد المسلمين ويجب محاسبتها

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين ترتكب “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ”، تستهدف مسلمي الأيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وفي تغريدة له على “تويتر” كتب بومبيو: “هذه الأعمال إهانة للشعب الصيني وللأمم المتحضرة في كل مكان”.

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021