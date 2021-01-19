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بومبيو: الصين ترتكب إبادة جماعية ضد المسلمين ويجب محاسبتها

19 - يناير - 2021
مايك بومبيو

مايك بومبيو

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين ترتكب “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ”، تستهدف مسلمي الأيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وفي تغريدة له على “تويتر” كتب بومبيو: “هذه الأعمال إهانة للشعب الصيني وللأمم المتحضرة في كل مكان”.

 

وأضاف: “يجب محاسبة جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني”، وذلك بحسب RT.

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