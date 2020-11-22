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بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل

منذ 43 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

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تواصل الولايات المتحدة الأميركية محاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط خاصة وبعد إمضاء معاهدة السلام بين إسرائيل وعدة بلدان عربية.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد أن الإدارة الأميركية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران.

وقال في مقابلة مع العربية من أبوظبي: “واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة”.

كما أضاف أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران.

إلى ذلك، كشف أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفا “كنا نتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت”.

    المصدر :
  • العربية

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