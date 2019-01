بومبيو رداً على قمر إيران الصناعي..”لن نبقى ساكتين”

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو، الثلاثاء، #إيران بتشكيل #تهديد_صاروخي بعد تحدّيها تحذيراته ومضيّها قدما في محاولة وضع قمر صناعي في المدار، باءت بالفشل.

وكرر بومبيو اتّهامه إيران بخرق القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي خرجت منه الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو على تويتر أن “النظام الإيراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيامه بعملية إطلاق إلى الفضاء اليوم”.

وتابع بومبيو إن عملية إطلاق الصاروخ “تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطوّرة تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط”.

إلى ذلك، أضاف في بيان لاحق أن الإطلاق عزز قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات في نهاية المطاف.

وقال “أوضحنا أننا لن نقف ساكتين أمام تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية. نعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة كل تهديدات الجمهورية الإسلامية”.

وكان وزير الاتصالات الإيراني أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أنه تم إطلاق القمر الصناعي “بيام” بنجاح، لكن عملية وضعه في المدار فشلت.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر برنامج إيران الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

في حين تؤكد إيران أن من حقّها إطلاق الأقمار الصناعية وإجراء التجارب الصاروخية دفاعا عن نفسها بوجه التهديدات الحقيقية، وأن صواريخها لا تحمل مركبا نوويا.

