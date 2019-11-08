بومبيو: سنُساعد شعبي لبنان والعراق على التخلص من النفوذ الإيراني

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن “علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم”.

من جهة أخرى، شدد بومبيو على أن “قوات بلاده لم تنسحب من شمال شرق سوريا”.

وأوضح بومبيو، أن “الجنود الأميركيين ما زالوا على الأرض في سوريا، ولم ننسحب”.

وأضاف أنه ليس من الحكمة اعتبار روسيا شريكا يعول عليه في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدا لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم، مضيفا: “سنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن”.