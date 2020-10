بومبيو: على إيران إنهاء الممارسة غير الأخلاقية والإفراج عن نمازي

اشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الى أن اليوم يصادف مرور خمس سنوات على قيام إيران باعتقال سياماك نمازي، “لمجرد كونه مواطنا أمريكيا”.

وشدد بومبيو في تغريدة عبر “تويتر” على أن “نمازي رجل بريء… هو ووالده باقر ومراد طهباز يجب ألا يقضيا يوما آخر في الاعتقال” واضاف “تحتاج إيران إلى إنهاء هذه الممارسة غير الأخلاقية والسماح لهم بالعودة إلى الوطن الآن”.

Today marks five years since Iran arrested Siamak Namazi, an innocent man, simply for being a U.S. citizen. Siamak, his father Baquer, and Morad Tahbaz shouldn't spend another day detained. Iran needs to end this immoral practice and let them come home now. #FreeTheNamazis

