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بومبيو: على إيران إنهاء الممارسة غير الأخلاقية والإفراج عن نمازي

منذ 10 ساعات
بومبيو

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

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اشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الى أن اليوم يصادف مرور خمس سنوات على قيام إيران باعتقال سياماك نمازي، “لمجرد كونه مواطنا أمريكيا”.

وشدد بومبيو في تغريدة عبر “تويتر” على أن “نمازي رجل بريء… هو ووالده باقر ومراد طهباز يجب ألا يقضيا يوما آخر في الاعتقال” واضاف “تحتاج إيران إلى إنهاء هذه الممارسة غير الأخلاقية والسماح لهم بالعودة إلى الوطن الآن”.

وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال سياماك نمازي، ووالده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة بسبب “تعاونهما مع الحكومة الأمريكية”.

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