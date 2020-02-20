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بومبيو في الرياض للقاء العاهل السعودي الملك سلمان

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يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي وصل الرياض مساء الأربعاء.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر بعيد وصوله العاصمة السعودية إن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب السعودية لمواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة.

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وقبيل توجهه إلى الرياض، قال بومبيو “لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط على إيران مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب.. إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا”.

وأضاف “سنمضي الكثير من الوقت (في الرياض) في الحديث عن القضايا الأمنية– وبشكل خاص، تهديدات جمهورية إيران، لكننا سنتحدث أيضا عن أمور كثيرة.”

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