بومبيو: نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، مواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين في سوريا وإيران، مشددا على ان “سياستنا ألا ندفع أموالاً مقابل ذلك”، واوضح “لن نعدل سياستنا في سوريا للإفراج عن الصحافي أوستن”، واكد أن “نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا”.

وفي الشأن اليمني، قال “نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين”، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على المساعدة في الإفراج عنهما.

واكد على ” مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقال في مؤتمر صحافي، “قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتطرق للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وقال إن “الأولوية في ناغورنو كاراباخ لوقف التصعيد والعمل العسكري”.

واعتبر أن السلاح الروسي يشكل تهديداً لنا ولحلفائنا، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية.

وحول أزمة ليبيا قال “نؤيد المساعي التي تبذلها 5 +5 بشأن ليبيا”، مطالباً القوات الأجنبية بمغادرة البلاد، تمهيداً لحل النزاع.

كما تطرق لفيروس كورونا، حيث اتهم الصين بعدم الشفافية حول خروج الفيروس من ووهان.