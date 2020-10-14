بومبيو: واشنطن تدعم أمن حلفائها في مواجهة تهديدات إيران

اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية ان “إيران تدعم الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية” وبانها تواصل ” زعزعة أمن العراق” وقال”نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض”.

كما اعتبر بومبيو أن “سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب”. وشدد على أن واشنطن تدعم أمن حلفائها “في مواجهة تهديدات إيران”، مضيفاً أن “إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى”.

وأكد بومبيو أن طهران “تدعم هجمات الحوثيين على السعودية”، وأن “إيران تأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”.

كما رحّب بومبيو بالمحادثات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل اليوم لترسيم حدود البحرين بين البلدين.

واشار الى أنه ناقش مع ترامب الوضع في ناغورنو كاراباخ، حيث تتحارب أرمينيا وأذربيجان، مطالباً جميع الأطراف بوقف التصعيد. وأضاف: “لاحظنا قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع”، داعياً لـ”تسوية سلمية للنزاع” بين أذربيجان وأرمينيا.

واعتبر بومبيو أن “على أوروبا تحمل مسؤولية مواطنيها” الذين انضموا لداعش والمعتقلين حالياً في سوريا والعراق والموافقة على استلامهم، مضيفاً: “سنواصل ملاحقة عناصر داعش في العراق وسوريا”، وذلك بحسب “العربية”.