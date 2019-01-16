بومبيو يؤكد أنه سيزور الكويت في الأيام المقبلة

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو اتصل بنظيره الكويتي مساء الثلاثاء ليؤكد أنه سيزور #الكويت “في القادم من الأيام”، وذلك بعدما قطع جولة في الشرق الأوسط بسبب وفاة قريب له.

وزار بومبيو عدة دول عربية هذا الأسبوع على غرار السعودية ومصر والبحرين والعراق.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الوزير مايك بومبيو سيقطع جولته في الشرق الأوسط ليعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية.

وعاد بومبيو، الذي كان يزور السعودية حينها، إلى الولايات المتحدة بعد عقد اجتماعات في سلطنة عمان بدلاً من سفره إلى الكويت.

وقال المتحدث: “اختصار الرحلة ضروري حتى تتمكن أسرة بومبيو من حضور جنازة عائلية”.

ووصل وزير الخارجية الأميركي مساء الأحد إلى السعودية. وكان في استقباله في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

المصدر: العربية.نت