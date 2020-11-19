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بومبيو يؤكد: سنفرض مزيداً من العقوبات على إيران

منذ 40 دقيقة
مايك بومبيو

مايك بومبيو

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستفرض مزيدا من العقوبات ضد النظام الإيراني.

وأكد بومبيو، أن بلاده لا تنوي تخفيف الضغوط على طهران، وأضاف “نقف مع الشعب الإيراني ضد فساد النظام، وسنفرض مزيدا من العقوبات”.

وحول الأزمة اللبنانية الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الأمريكي “نأمل في حل الخلاف عبر ترسيم الحدود البحرية”.

وشدد بومبيو على أن “مسار السلام في الشرق الأوسط سيستمر”، وأشار إلى أنه سيزور مرتفعات الجولان، كما كشف عن نية بلاده تصنيف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها “معادية للسامية”.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، مساء الأربعاء، في المحطة الرابعة من جولته التي شملت حتى الآن فرنسا وجورجيا وتركيا.

 

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