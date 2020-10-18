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بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر الأممي على الأسلحة‎

منذ ساعة واحدة
بومبيو

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

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اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، في بيان أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع ”تلقائيا“.

وقال بومبيو  إن ”الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يسهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران“.

وأضاف ”على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران“.

وتابع بومبيو: ”خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة، وإن أي بلد لا يلتزم بهذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن“.

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