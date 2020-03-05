بومبيو يدعو لمحاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها النووية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مؤكدا أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وفي وقت مبكر من اليوم الخميس، أصرت إيران على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، قائلة إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنه معلومات ”ملفقة“ من المخابرات الإسرائيلية.