بومبيو يرد على خامنئي: نستطيع ردعكم وسنفعل

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، على مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها الولايات المتحدة اتجاه إيران .

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، كتب بومبيو على حسابه على تويتر معلقا: “الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”. وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”.

The U.S. will never allow the world's leading state sponsor of terror to have the world's deadliest weapon—and yes, we can prevent it and will. pic.twitter.com/1eQ58P9YFx

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 14, 2020