بومبيو يصف حذف حساب ترامب بالـ”خطير”

بعد حذف موقع تويتر حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي نهائيا، الذي يتابعه أكثر من 88 مليون شخص، فضلا عن منعه من التغريد عبر حساب الرئاسة الرسمي أو حساب حملته الانتخابية، السبت، غرد وزير الخارجية، مايك بومبيو، قائلاً “إسكات الأصوات خطير وخطوة غير أميركية، إنه أمر محزن”.

كما أضاف عبر حسابه الشخصي على تويتر “لا يمكن إسكات أصوات 75 مليون أميركي”.

Silencing speech is dangerous. It’s un-American. Sadly, this isn’t a new tactic of the Left. They’ve worked to silence opposing voices for years.

We cannot let them silence 75M Americans. This isn’t the CCP.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) January 9, 2021