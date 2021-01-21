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بومبيو يغرّد بهذا الرقم (1384).. فماذا يقصد؟

21 - يناير - 2021
بومبيو

بومبيو

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بعد يوم على تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، نشر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة أشار فيها إلى عدد الأيام المتبقية قبل إجراء انتخابات 2024 الرئاسية في الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو على حسابه الشخصي: “1384 يوما”، فيما تباينت تعليقات متابعي تغريدته بين من يرشحه شخصيا للسباق الرئاسي القادم، وبين من يدعو لإعادة ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

يذكر أن صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، كانت قالت في 11 يناير إن مساعدي ترامب حذروه من الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقالت الصحيفة إن عددا متزايدا من الجمهوريين الذين دعموا ترامب أو عملوا معه يقولون “إن الرئيس لن يترشح للانتخابات القادمة على الأرجح”، مضيفين أنه في حال أبدى رغبته في الترشح، فإنهم “سيحثونه على عدم القيام بذلك”.

 

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