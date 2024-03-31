الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بونتلاند ترفض الاعتراف بسلطة حكومة الصومال المركزية بعد خلاف على تعديلات دستورية

منذ 52 دقيقة
بونتلاند

بونتلاند

A A A
طباعة المقال

قالت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي اليوم الأحد 21 مارس/آذار 2024، إنها انسحبت من النظام الاتحادي للصومال وستحكم نفسها بشكل مستقل لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.

وأقر البرلمان الاتحادي في مقديشو أمس السبت عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر.

ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية. وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

وقال مجلس وزراء الولاية في بيان “بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه”.

والخلاف يشكل عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا متخطية الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مشاهد عن الدمار في غزة
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لعضو بالنواب الأمريكي.. يجب أن يكون مصير غزة مثل "هيروشيما وناغازاكي"!
الطيران الإسرائيلي يمسح حيا كاملا بسكانه في جباليا
صحة غزة توثّق 8 مجازر للاحتلال خلال الـ 24 ساعة
قصف الاحتلال لمجمعات طبية
غزة تحت النار
بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مستشفى بدير البلح ومعارك ضارية في غزة وخان يونس

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
جنود إسرائيليون
غزة تحت النار
ضابط إسرائيلي يعترف: أطلقت النار على زملائي وهذا هو السبب!
آلية لليونيفيل بجنوب لبنان
السيارة طارت في الهواء.. تفاصيل جديدة عن استهداف آلية اليونيفيل بجنوب لبنان