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بيانات: ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد التحميل

منذ 16 دقيقة
موانئ أوكرانيا- أرشيفية

موانئ أوكرانيا- أرشيفية

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أظهرت قاعدة بيانات موقع مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية على البحر الأسود اليوم الأحد بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف “ممرا إنسانيا” مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن ثلاث سفن كانت في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

وكان من المقرر أن تقوم ناقلات البضائع العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا بنقل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

وعقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستخدام إمدادات الغذاء العالمية للابتزاز.

وقالت موسكو إن أسلحة يمكن أن تأتي عبر الموانئ.

وفي يوليو\تموز 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق لاحقا وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.

    المصدر :
  • رويترز

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